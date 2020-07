Linke will Untersuchung rechter Strukturen in Sicherheitsbehörden

Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali hat sich für eine Studie über rechte Strukturen in deutschen Sicherheitsbehörden ausgesprochen. Es sei dringend notwendig, solche Strukturen ohne Scheu aufzudecken, sagte die Linken-Politikerin im Deutschlandfunk. „Dafür ist es natürlich notwendig, bereit dafür zu sein, entsprechende Studien auch durchzuführen.“

Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Sonst könne man ja gar nicht wissen, ob es ein Problem gebe. Man müsse die Bereitschaft haben, entsprechende Nachforschungen anzustellen. „Sonst ist das eine Art von Augen verschließen vor der Realität und das halte ich für wirklich gefährlich“, sagte Mohamed Ali.

Die Linksfraktionschefin machte allerdings auch deutlich, dass man die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen dürfe. „Keiner behauptet, und das würde ich auch niemals sagen, dass in der Polizei durchgehend nur rechte Kräfte aktiv sind, die da die Ermittlungen behindern oder gar noch selber an so etwas beteiligt sind.“ Die allermeisten machten eine „gute Arbeit“, so Mohamed Ali.