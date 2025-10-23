Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
9.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linken-Chef hält Wahlergebnisse von 20 Prozent für realistisch

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, will insbesondere der AfD Stimmen abnehmen und sieht seine Partei perspektivisch bei Wahlergebnissen von 20 Prozent.

Linken-Chef Hält Wahlergebnisse Von 20 Prozent Für Realistisch
Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Langfristig, vielleicht schon zur übernächsten Bundestagswahl, halte ich 20 Prozent bundesweit für durchaus möglich”, sagte er der “Rheinischen Post”. Es sei entscheidend, dass man genau zu den Verzweifelten und Wütenden gehe, die Gefahr liefen, den rechten Rand zu stärken. “Und denen zu sagen: Es kann auch besser werden. Wir haben Ideen, eure Probleme zu lösen.”

Für das kommende Jahr erklärte van Aken zum Ziel, “auch im Westen in die Landtage einzuziehen, demnächst zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo wir in Umfragen gerade bei sieben Prozent und mehr sind”. Thematisch wolle die Linke auch künftig auf das Thema Mieten setzen. Vermieter begingen ein Verbrechen, wenn sie Mieter “mit Wuchermieten auspressen”. Solche kriminellen Vermieter gehörten “verfolgt und bestraft”, sagte van Aken.

Gemeinsam mit Ines Schwerdtner führt Jan van Aken seit mittlerweile einem Jahr die Linkspartei. Unter den neuen Vorsitzenden gelang der Partei der Wiedereinzug in den Bundestag und ein deutlicher Zuwachs an Mitgliedern.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...

Neueste Artikel