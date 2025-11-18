Newsletter
Politik & Wirtschaft
Linken-Chef van Aken hält Predigt in Hamburger Kirche

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Linken-Chef Jan van Aken wird am Mittwochabend in einer Hamburger Kirche eine Predigt halten.

Anlass sei der Buß- und Bettag und die Predigt werde das Thema “Menschenrecht auf Wohnen” haben, teilten sowohl die Partei als auch die Evangelisch-Lutherische Kirche mit. Mitorganisator der Veranstaltung ist Amnesty International.

Van Aken ist nach eigenen Worten kirchlich geprägt und “streng katholisch” aufgewachsen. Mittlerweile ist er konfessionslos und tritt für strikte Trennung von Staat und Kirche ein.

