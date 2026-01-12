Linkspolitische Schmierereien in Altdorf: Kripo Schwabach ermittelt und sucht Zeugen

Altdorf bei Nürnberg – Zwischen dem 6. Januar 2026 (Dienstag) und 9. Januar 2026 (Freitag) wurden mehrere Gebäude in Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) mit linkspolitischen Schriftzügen beschmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Unbekannte Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum Graffiti an verschiedenen Orten in Altdorf an: an einer Fassade sowie an einer Mauer im Bereich des Kappelgrabens, an einer weiteren Fassade in der Straße Am Plätzlein und an einer Mauer in der Türkeistraße. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Kriminalpolizei Schwabach ermittelt

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Kontakt für Zeugenaussagen

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc