Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.7 C
London
type here...
Subscribe
Linkspolitische Schmierereien in Altdorf: Kripo Schwabach ermittelt und sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linkspolitische Schmierereien in Altdorf: Kripo Schwabach ermittelt und sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Altdorf bei Nürnberg – Zwischen dem 6. Januar 2026 (Dienstag) und 9. Januar 2026 (Freitag) wurden mehrere Gebäude in Altdorf bei Nürnberg (Landkreis Nürnberger Land) mit linkspolitischen Schriftzügen beschmiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Unbekannte Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Unbekannte Personen brachten im genannten Zeitraum Graffiti an verschiedenen Orten in Altdorf an: an einer Fassade sowie an einer Mauer im Bereich des Kappelgrabens, an einer weiteren Fassade in der Straße Am Plätzlein und an einer Mauer in der Türkeistraße. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Kriminalpolizei Schwabach ermittelt

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Kontakt für Zeugenaussagen

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Klarer Fehlstart ins neue Jahr: FCA unterliegt in Gladbach deutlich

0
Der FC Augsburg ist mit einer herben Niederlage ins...
Politik & Wirtschaft

AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

0
Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die...

Neueste Artikel