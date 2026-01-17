Linnemann fordert “Turbo-Staat”

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will die deutsche Verwaltung mit einer radikalen Fristenlösung beschleunigen.

Linnemann sagte der “Bild am Sonntag”: “Mehr Tempo schaffen wir, in dem wir Genehmigungen vereinfachen: Stellt ein Bürger oder ein Unternehmer einen Antrag bei einer Behörde, erhält er unmittelbar eine Eingangsbestätigung. Hört er nach drei Monaten keinen Widerspruch, gilt der Antrag automatisch als genehmigt. Damit entlasten wir Bürger und gerade kleine Unternehmen von Bürokratie und schaffen Planungssicherheit.”

Dieser Vorstoß soll sich unter anderem auf Baugenehmigungen für Eigenheime, Carports oder Wintergärten sowie auf die Nutzung von Gehwegen für Außengastronomie oder Nachbarschaftsfeste beziehen.

Der Vorstoß ist Teil der sogenannten “Mainzer Erklärung”, die der CDU-Bundesvorstand am Montag verabschieden will. “Bürger und Unternehmen müssen entlastet und unser Staat muss schneller werden”, forderte Linnemann.