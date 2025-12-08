Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linnemann hält Renten-Vorschlag von Bas für diskussionswürdig

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hält den Vorschlag, die Rente künftig an die Zahl der Beitragsjahre zu koppeln, für diskussionswürdig. “Die Rentenkommission muss jetzt ohne Denkverbote und Vorfestlegungen arbeiten, ansonsten macht es keinen Sinn, sie einzurichten”, sagte Linnemann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). “Die Überlegung, das Renteneintrittsalter an die Zahl der Beitragsjahre zu koppeln, gehört da sicherlich dazu.”

Linnemann Hält Renten-Vorschlag Von Bas Für Diskussionswürdig
Carsten Linnemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hatte zuletzt Sympathie für die Idee geäußert, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter zu koppeln – sondern an die Zahl von Beitragsjahren. Es gebe zwei unterschiedliche Modelle. Zum einen könne man das Renteneintrittsalter nach der Lebenserwartung formulieren oder danach, wer eine bestimmte “Strecke” eingezahlt habe.

Der Wirtschaftsprofessor Jens Südekum hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter, sondern an die Zahl von Beitragsjahren zu koppeln. Südekum ist persönlicher Berater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Noch vor Weihnachten soll eine Rentenkommission eingesetzt werden. Bis Mitte 2026 sollen Vorschläge erarbeitet werden – die dann rasch in ein Gesetzgebungsverfahren münden sollen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

