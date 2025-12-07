Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linnemann kritisiert Radikalisierung der AfD unter Führungsduo

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Aus Sicht der CDU verschärft die AfD ihren Kurs in Richtung Rechtsextremismus. “Die AfD radikalisiert sich unter der Führung von Alice Weidel und Tino Chrupalla immer mehr”, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der “Bild am Sonntag”. Und: “Frau Weidel entwickelt sich selbst immer mehr zum rechtsextremen Verdachtsfall.”

Linnemann Kritisiert Radikalisierung Der Afd Unter Führungsduo
Alice Weidel und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Linnemann bezog seine Kritik konkret auf einen Auftritt der AfD-Co-Vorsitzenden beim Fernsehsender “Welt” am Donnerstagabend. Moderator Jan Philipp Burgard hatte Weidel damit konfrontiert, dass ein Mitglied im Bundesvorstand der AfD-Jugend das Motto der Hitlerjugend – “Jugend muss durch Jugend geführt werden” – als Vorbild gelobt hatte. Weidels Antwort lautete: “Also ich wusste jetzt auch nicht, dass das irgendwie irgendwann mal gesagt wurde. Genauso wie `Alles für Deutschland, Alles für Deutschland`. Huch ja, ich verstehe den Aufreger nicht.”

Linnemann kritisiert diese Wortwahl scharf: “Es ist schlimm genug, dass ein Vorstandsmitglied der `Generation Deutschland`, der vor einer Woche gegründeten AfD-Jugend, das Motto der Hitlerjugend als Vorbild empfiehlt.” Aber dass Weidel diese rechtsextreme Entgleisung wenige Tage später in einem Interview nicht nur entschuldige, “sondern selbst eine verbotene SA-Parole mehrfach wiederholt, ist unerträglich”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...

Neueste Artikel