Donnerstag, November 13, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Linnemann kündigt “energiepolitische Entscheidungen” an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kündigt für den Koalitionsausschuss am Donnerstag “energiepolitische Entscheidungen” an.

Linnemann Kündigt &Quot;Energiepolitische Entscheidungen&Quot; An
Carsten Linnemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen im Koalitionsausschuss da weitermachen, wo wir beim letzten aufgehört haben”, sagte Linnemann dem “Handelsblatt” (Donnerstagsausgabe) vor dem Treffen der schwarz-roten Koalitionsspitzen. Es gelte, die Energiekosten über die bisherigen Beschlüsse hinaus zu senken.

“Entscheidungen müssen getroffen werden, die die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, des Mittelstandes und des Handwerks stärken”, so Linnemann. Die weiteren geplanten Koalitionsausschüsse müssten bis Weihnachten mit klaren Weichen für die Wirtschaft nachlegen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

