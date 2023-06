Linnemann will alle Löhne ab 40 Wochenstunden steuerfrei stellen

CDU-Vize Carsten Linnemann will künftig jede mehr als 40 Wochenstunden gearbeitete Stunde steuerfrei stellen. „Der Staat sollte mehr Leistung auch belohnen: Wer mehr als 40 Stunden arbeitet, sollte auf die Zusatzstunden keine Steuern mehr zahlen, es fielen dann nur noch Sozialabgaben an“, sagte er der „Bild“. Zur Begründung fügte er hinzu, viele Arbeitnehmer würden gerne mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten.

Carsten Linnemann, über dts Nachrichtenagentur

„Für sie lohnt es sich aber oft nicht, die Zusatzarbeit im Hauptjob zu leisten, weil der Staat ihnen so viel wegbesteuert. Stattdessen weichen sie auf Minijobs oder Schwarzarbeit aus – das kann doch nicht richtig sein“, so Linnemann. Von seinem Plan würden „alle profitieren“: „Der Arbeitnehmer hat mehr in der Tasche. Die Unternehmen, die händeringend Arbeitskräfte suchen, werden durch die Mehrarbeit entlastet und der Staat profitiert von mehr Wertschöpfung und weniger Schwarzarbeit.“

Die Produktivität werde steigen, so Linnemann.