Am 27.06.2024 starteten die Schwerpunkt-kontrollen der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit den örtlichen Dienststellen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen.

Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer sowie Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot bzw. Überholverbot. Dieses Fehlverhalten stellen eine der Hauptursachen für die Verkehrsunfälle in den beiden Landkreisen dar.

Von Freitag (27.06.2024) bis Sonntag (30.06.2024) wurden bislang knapp 100 Fahrzeuge an den Kontrollstellen kontrolliert. Ein trauriger Höchstwert war ein Geschwindigkeitsverstoß von 158 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf der B25 bei Donauwörth. Zudem kontrollierten die Beamten einen Verkehrsteilnehmer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war.

Ziel der Schwerpunktkontrollen ist es die Zahl der Getöteten und Verletzten sowie die Unfallzahlen im Allgemeinen zu senken, die Sicherheit im Straßenverkehr noch weiter zu steigern und die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Zudem sollen besonders gefährdete Verkehrsteilnehmende besser geschützt werden und das Gefahrenbewusstsein für verschiedene Verkehrssituationen erzeugt bzw. verstärkt werden.

Die Schwerpunktkontrollen der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth zusammen mit den örtlichen Dienststellen laufen noch bis zum 01.09.2024.

