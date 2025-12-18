Newsletter
Lkw-Brand bei Haselbach: Polizei sucht Zeugen für mögliche Brandstiftung
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lkw-Brand bei Haselbach: Polizei sucht Zeugen für mögliche Brandstiftung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HASELBACH/MITTERFELS, LKR. STRAUBING-BOGEN – Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verhinderte möglicherweise einen größeren Brand an einem Lkw, der auf einem Parkplatz in der Nähe des Fußballplatzes abgestellt war.

Reifendefekt führt zu Feuer

Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, knapp nach 17 Uhr, meldete ein Autofahrer den Einsatzkräften ein ungewöhnlich helles Licht auf einem Parkplatz. Der Fahrer beobachtete, dass ein Lkw vom Typ DB, Atego, mit brennendem rechtem Hinterreifen stand. Das Feuer griff bereits auf die Bordwand des Fahrzeugs über. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, auch wenn der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Kripo Straubing ermittelt

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing untersucht den Fall. Da Brandstiftung nicht auszuschließen ist, bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise erbeten

Personen, die am 7. Dezember 2025 zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr im Bereich Rogendorf nahe der Staatsstraße zwischen Mitterfels und Rogendorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09421/868-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Straubing zu melden.

Veröffentlicht: 18. Dezember 2025, 09:00 Uhr



Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

