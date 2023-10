Lkw brennt auf der A8 bei Adelsried – Autobahn über Stunden gesperrt

Am Samstag brannte ein Lkw auf der Autobahn A8 gegen 10.30 Uhr komplett aus. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung München wurde gegen 11.15 Uhr aufgehoben. Die Sperre in Richtung Stuttgart konnte erst gegen 21.15 Uhr aufgehoben werden.

Der 64-jährige Lkw-Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass sein Gespann stark rauchte. Er fuhr auf den Standstreifen und das Gespann brannte innerhalb kürzester

Zeit komplett. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Polizeibeamten

sperrten aufgrund der starken Rauchentwicklung beide Fahrtrichtungen der Autobahn.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Lkw und die Sperrung in Fahrtrichtung

München wurde im Anschluss aufgehoben. Die Bergung des Lkw und die Reinigung

der Fahrbahn liefen noch bis kurz nach 21 Uhr. Im Anschluss war die Autobahn in

beide Richtungen wieder befahrbar.

Erste Schätzungen nach entstand ein Schaden von rund 160.000 Euro. Der Brand könnte durch einen Defekt am Motor ausgelöst worden sein.