Lkw-Fahrer auf der A8 erneut wegen Handynutzung erwischt – Geldstrafe verhängt
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 26. Januar 2026 kontrollierte eine Patrouille der Verkehrspolizei Augsburg einen Sattelzug auf der Autobahn 8 in der Nähe von Adelsried. Auffällig wurde der Lastwagen, als er bei etwa 80 km/h von der rechten Fahrspur auf den Standstreifen abkam.

Telefonat am Steuer sorgt für Gefahr

Die Beamten stellten bei einem Überholmanöver fest, dass der Fahrer während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Dieses Gespräch schien für ihn so wichtig zu sein, dass er seine Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr abwandte.

Wiederholungsfall sorgt für doppelte Strafe

Bei der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der Fahrer bereits wenige Stunden zuvor in Österreich wegen derselben Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe von 100 Euro belegt worden war. Auch in Deutschland musste er nun eine Strafe von 128,50 Euro als Sicherheitsleistung zahlen.

Ermahnung für den Fahrer

Der aus Bosnien stammende Fahrer wurde im Zuge der Kontrolle eindringlich ermahnt, auf die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt zu verzichten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

