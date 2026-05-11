Lkw-Fahrer-Streit auf A8-Rastplatz endet mit leichter Verletzung – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Lkw-Fahrer-Streit auf A8-Rastplatz endet mit leichter Verletzung – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Samstagabend, den 9. Mai 2026, wurde auf dem Parkplatz einer Tank- und Rastanlage an der A8 bei Bad Reichenhall ein Lkw-Fahrer leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lkw-Fahrern.

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Angriff unter Lkw-Fahrern

Gegen 19.20 Uhr ging bei der Polizei eine Notrufmeldung eines 36-jährigen türkischen Lkw-Fahrers ein. Er berichtete, dass er von einem anderen Fahrer auf dem Lkw-Parkplatz der A8, in Richtung Salzburg, angegriffen wurde. Im Streit setzte der 56-jährige Kontrahent einen spitzen Gegenstand ein, woraufhin der jüngere Fahrer oberflächliche Verletzungen erlitt, die keiner medizinischen Behandlung bedurften.

Ermittlungen eingeleitet

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wurde noch am Samstagabend eingeschaltet. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung werden vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt. Die Ermittler arbeiten weiter an der Klärung des genauen Tatgeschehens.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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