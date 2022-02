LKW Vollbrand | A8 bei Zusmarshausen knappe 9 Stunden gesperrt

Am gestrigen Montag gegen 16:35 Uhr (siehe Eilmeldung) geriet ein LKW auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart in Vollbrand. Der 50-jährige LKW-Fahrer bemerkte während der Fahrt aufsteigenden Qualm aus dem Bereich seines Aufliegers.

Geistesgegenwärtig hielt er auf dem Standstreifen an und koppelte seine Zugmaschine vom Auflieger ab. Den Brand selbst konnte er trotz Löschversuche mit dem mitgeführten Feuerlöscher nicht mehr verhindern. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Auflieger bereits im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es die Ausbreitung des Brandes auf andere Fahrzeuge oder die Böschung zu verhindern und ihn schließlich zu löschen. Für die Lösch- und anschließenden Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart bis 01:20 Uhr gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn musste eine Spur zwischenzeitlich zur Nachlieferung von Löschwasser gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

