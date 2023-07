Lob und Kaffee zum 15-jährigen Jubiläum des Polizeipräsidiums Schwaben Nord

Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner hat heute anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Polizeipräsidiums Schwaben Nord den Polizei-Pop-up-Store besucht.

Kirchner zeigte sich begeistert: „Hier können die Bürgerinnen und Bürger ungezwungen mit der Polizei ins Gespräch kommen oder Polizeiarbeit hautnah erleben.“ Durch einen offenen Dialog könne die Polizei noch besser auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Auch das neue Projekt ‚Coffee with a Cop‘ setze auf eine entspannte Atmosphäre zwischen Polizei und Bürger. Die Bevölkerung könne sich bei einem Getränk mit der Polizei unbefangen am Martin-Luther-Platz austauschen. „Dadurch werden mögliche Vorurteile gegenüber der Polizei ausgeräumt und ein positiver zwischenmenschlicher Kontakt aufgebaut“, so Kirchner. Der Pop-up-Store ist vom 1. Juli bis zum 15. Juli 2023 in der Augsburger Annastraße.

Kirchner hob in seiner Rede die Bedeutung des Polizeiberufs hervor: „Die Arbeit bei der Polizei ist verantwortungsvoll und fordernd, bringt aber auch abwechslungsreiche Aufgaben mit sich. Das Jubiläum ist deshalb eine gute Gelegenheit, sich bei den Einstellungsberatern vor Ort über den Polizeiberuf zu informieren.“ Darüber hinaus sei es wichtig, die Einsatzkräfte zu stärken und zu unterstützen, denn sie haben eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit: „Moderne Ausstattung und gut ausgebildetes Personal sind eine wichtige Säule für die Innere Sicherheit.“

Viel Lob hatte der Innenstaatssekretär für die Arbeit der Polizei in der Region. „Die Polizei in Schwaben Nord sorgt hochengagiert für Sicherheit rund um die Uhr. Augsburg ist aktuell die zweitsicherste aller deutschen Großstädte mit mehr als 200.000 Einwohnern.“