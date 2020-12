Löwen statt Löwen – ESV Kaufbeuren gegen Frankfurt, am Sonntag kommt Bayreuth

Für den ESV Kaufbeuren stehen am Wochenende wieder zwei Spiele in der DEL2 auf dem Programm. Am Freitag heißt es entgegen dem eigentlichen Spielplan Löwen statt Löwen. So spielen die Joker am Freitag bei den Löwen Frankfurt anstatt den Tölzer Löwen. Spielbeginn in der Mainmetropole ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag erwarten die Kaufbeurer dann die Bayreuth Tigers in der erdgas schwaben arena. Erstes Bully ist dabei um 18:00 Uhr.

ESVK Trainer Rob Pallin, der sein Team aufgrund der Corona Erkrankungen noch immer sehr dosiert trainieren lässt, muss am Freitag neben dem verletzten Torjäger Sami Blomqvist auch auf Verteidiger Fabian Koziol verzichten, der sich eine Unterkörperverletzung zugezogen hat und vermutlich bis zu drei Wochen pausieren muss. Fraglich dazu weiterhin ein Einsatz von Jan Bednar. Daher wird auch am Wochenende wieder U20 Spieler Leon van der Linde mit im Kader der Joker stehen.

Die beiden Spiele der Joker gibt es wieder wie gewohnt Live auf Sprade.TV. Zur Buchung am Sonntag geht es hier: https://www.sprade.tv/gamedetail/4056/