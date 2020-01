Löwen-Wochenende für den ESV Kaufbeuren – Joker gegen Frankfurt und in Bad Tölz

Für die Joker beginnt nun die heiße Endphase in der DEL2 und dabei stehen die Mannschaften in der Tabelle so eng wie noch nie zuvor zusammen. In den letzten zehn Spieltagen ist für fast alle Clubs noch sehr viel möglich. Am 43. und 44. Spieltag geht es für den ESVK dabei zwei Mal gegen Teams mit dem Beinamen Löwen. Am Freitag reisen die Joker nach Bad Tölz. Spielbeginn bei den Tölzer Löwen ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag kommen dann die Löwen Frankfurt nach Kaufbeuren. Erstes Bully in der erdgas schwaben arena ist um 17:00 Uhr.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind wie gewohnt im Ticket Onlineshop – jetzt neu auch mit Paypal zahlen – in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der ESVK Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich. Weiter werden auch alle Spiele des ESV Kaufbeuren live auf Sprade.TV übertragen.

Trainer Andreas Brockmann kann am Wochenende wieder auf Joey Lewis zurückgreifen, der das Heimspiel am letzten Sonntag gegen Heilbronn noch krankheitsbedingt verpasst hat. So kann der Coach der Joker nach aktuellem Stand der Dinge, mit der Ausnahme des Langzeitverletzten Philipp de Paly, auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.