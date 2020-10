Lokales Corona Testzentrum bleibt zwei Tage länger an der Messe Augsburg

In seiner Regierungserklärung hat Ministerpräsident Markus Söder Beschränkungen für Veranstaltungen verkündet. Da eventuelle Beschränkungen neben Kulturveranstaltungen auch berufliche Veranstaltungen oder Tagungen, Kongresse und Messen betreffen können, wartet die Stadt Augsburg ab, wie die konkreten Maßnahmen der Staatsregierung lauten.

Dies wirkt sich auch auf den geplanten Umzug des Testzentrums an der Messe Augsburg aus.

Es sollte am Freitag, 23. Oktober, in die Isarstraße 1 umziehen, weil die Messe Augsburg die Messehalle 3a für die GrindTec benötigt. „So lange jedoch nicht eindeutig geklärt ist, ob Messen überhaupt noch zugelassen sind, möchte die Stadt Augsburg zusammen mit der Messe Augsburg einen unnötigen Umzug des Testzentrums vermeiden. Daher haben wir mit der Messe abgestimmt, dass unser Testzentrum auch am Montag, 26. und Dienstag, 27. Oktober an der Messe bleiben kann“, erläutert Gesundheitsreferent Reiner Erben die Situation.

Für Bürgerinnen und Bürger mit vereinbarten Terminen am Montag, 26. Oktober, und Dienstag, 27.Oktober, heißt dies, dass der Abstrich in der Messehalle 3a, Zufahrt über Firnhaberstraße erfolgt. Die Uhrzeit bleibt unverändert.

Durch den verzögerten Umzug sind nun auch wieder Termine am Freitag, 23. Oktober, frei. Sie können über die Online- Plattform gebucht werden. Der Slot zwischen 13 und 15 Uhr für Personen ohne Termin wird ebenfalls angeboten