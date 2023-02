Das Testzentrum in der Maximilianstraße 59 schließt am Dienstag, 28. Februar. An diesem Tag werden die erforderlichen Rückbauarbeiten vorgenommen. Wer sich dort noch auf Corona testen lassen möchte, hat bis einschließlich Montag, 27. Februar, Gelegenheit dazu.

Testungen werden weiterhin in einigen Apotheken, privat betriebenen Schnelltestzentren und Arztpraxen angeboten.

Weitere Information zum Thema Testen sind unter augsburg.de/testen zu finden.