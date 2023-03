London erwartet neue große Rekrutierungskampagne in Russland

Russland bereitet nach Einschätzungen des britischen Militärgeheimdienstes eine neue große Rekrutierungskampagne vor. Dabei sollen weitere 400.000 Soldaten angeworben werden, heißt es am Donnerstag im täglichen Lagebericht aus London. Russland präsentiere das als eine Kampagne für „freiwilliges, professionelles Personal“ statt einer „neuen, obligatorischen Mobilisierung“.

Kreml, über dts Nachrichtenagentur

Der Geheimdienst vermutet, dass diese Unterscheidung in der Praxis verwischen könnte und die regionalen Behörden versuchen werden, die ihnen zugewiesenen Einstellungsziele zu erreichen, indem sie Männer zum Beitritt zwingen. Moskau habe wahrscheinlich ein vermeintliches „Freiwilligenmodell“ gewählt, um innenpolitische Kontroversen zu vermeiden. Es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass die Kampagne 400.000 „echte Freiwillige“ anziehe, hieß es.

Der Wiederaufbau der russischen Kampfmacht in der Ukraine erfordere zudem mehr als nur Personal, sondern auch Munition und Rüstungsgüter in größerem Umfang, als derzeit zur Verfügung stehe, so die Briten.