Lothar Matthäus zum Kabinenzoff bei Bayern: „Da sieht man eben auch die ganze Unzufriedenheit.“

RTL-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus äußert sich im Vorfeld der Live-Übertragung zur UEFA Europa League bei RTL/ntv zum Kabinenstreit beim FC Bayern München.

Lothar Matthäus über…

… die Suspendierung von Sadio Mané:

„Die Strafe für Mané ist korrekt. Er hat sich falsch verhalten und muss die Strafe akzeptieren. Solche Auseinandersetzungen hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, nicht nur beim FC Bayern, sondern auch bei anderen Vereinen. […] Ich gehe davon aus, dass er sich entschuldigt hat. Damit muss das Thema erledigt sein. Man sollte das Kapitel jetzt zuschlagen und nach vorne gucken. Natürlich darf so etwas nicht vorkommen, soll nicht vorkommen. Aber daran sieht man, dass der Druck und die Unzufriedenheit, gerade von Mané, sehr groß ist.“

„Man weiß nicht erst seit dieser Aktion, dass Mané kein einfacher Charakter ist. Er war schon in Salzburg jemand, der sich wegtransferiert hat. Er wollte unbedingt weg, das hat er dann gezeigt.“

„Auf einigen Positionen ist der FC Bayern nicht erstklassig besetzt. Man hat sich nach dem Abgang von Robert Lewandowski nicht um eine richtige Nummer neun gekümmert. Mané ist keine Nummer neun, er ist nicht der richtige Ersatz für Robert Lewandowski.

… Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft:

„Es zeigt mir, dass Leben in der Bude ist. Aber auf diese Art will natürlich niemand das Leben sehen, wenn zwei Spieler aufeinander losgehen, weil sie verschiedene Meinungen haben. Die beiden haben schon auf dem Platz diskutiert. Da sieht man eben auch die ganze Unzufriedenheit.“

… die Veröffentlichung von Mannschafts-Interna:

„Natürlich gibt es Leute im Verein, die ganz engen Kontakt zu gewissen Medien haben. Das wird sich nie ändern.“

Steffen Freund über…

… die Suspendierung von Sadio Mané:

„Ich weiß nicht, was genau zwischen beiden vorgefallen ist, aber wenn du jemand anderen schlägst, musst du mit einer Suspendierung rechnen. Ich habe damals in Dortmund niemanden geschlagen und wurde auch suspendiert, nur weil ich vor der Mannschaft einen Disput mit Trainer und Präsident hatte. […] Ich bin insgesamt mal gespannt, wie es final ausgeht. Aber man sollte es nicht überbewerten. Klar eine Suspendierung ist hart, aber bitte nicht zu lange.“

… Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft:

„Das zeigt doch ein wenig, was innerhalb der Mannschaft los ist. Das zeigt auch, warum Thomas Tuchel nicht sofort Erfolg hat, weil es intern in der Mannschaft Probleme gibt. […] Aber 0:3 zu verlieren bei Manchester City und danach diese Auseinandersetzung zwischen den beiden Spielern zeigt, dass die Mannschaft in sich vielleicht sogar zerstritten ist.“

… die Veröffentlichung von Mannschafts-Interna:

„Es darf keine Handgreiflichkeiten geben, ohne Wenn und Aber. Der FC Bayern ist jetzt gefordert, die Strafe auszusprechen. Nach meinem Gefühl aufgrund meiner langen Erfahrung als Spieler und als Trainer, da kann das mal vorkommen. Was aber viel wichtiger ist: warum kommt das gleich am nächsten Tag an die Öffentlichkeit? Das ist der entscheidende Punkt, darum sollte sich der FC Bayern kümmern. Es zeigt, dass man Interna rausgibt.“