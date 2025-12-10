Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Mittwoch (10.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 11, 12, 13, 17, 24, die Superzahl ist die 8. Im Jackpot liegen derzeit 25 Millionen Euro.

Lottozahlen Vom Mittwoch (10.12.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 9980064. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 296652 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

