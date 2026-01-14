Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Mittwoch (14.01.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Mittwochabend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 18, 21, 23, 25, 26, 48, die Superzahl ist die 1. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 8070306. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 483974 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen aktuell 9 Millionen Euro.

Neueste Artikel