Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Mittwoch (15.10.2025)

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 4, 5, 6, 7, 13, 21, die Superzahl ist die 1. Im Jackpot liegt diese Woche eine Million Euro.

Lottozahlen Vom Mittwoch (15.10.2025)Lotto-Spielerin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 5894126. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 932833 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto “6 aus 49” seit 1955 gespielt. Am häufigsten wurde bislang die 6 gezogen, am seltensten die 13.

