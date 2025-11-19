Newsletter
Mittwoch, November 19, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Mittwoch (19.11.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 4, 7, 18, 26, 37, 48, die Superzahl ist die 6.

Lottozahlen Vom Mittwoch (19.11.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 7803448. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 248996 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund 9 Millionen Euro, in der zweiten Gewinnklasse sind es eine Million.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

