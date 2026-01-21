Newsletter
Lottozahlen vom Mittwoch (21.01.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Mittwochabend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 4, 5, 10, 15, 24, 27, die Superzahl ist die 7. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 6387394. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 804751 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen aktuell 14 Millionen Euro.

