Vermischtes
Lottozahlen vom Mittwoch (22.10.2025)

DTS Nachrichtenagentur
In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 4, 14, 19, 26, 35, 40, die Superzahl ist die 0. Im Jackpot liegen diese Woche 6 Millionen Euro.

Lottozahlen Vom Mittwoch (22.10.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49 am 18.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 0077418. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 417137 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto “6 aus 49” seit 1955 gespielt. Am häufigsten wurde bislang die 6 gezogen, am seltensten die 13.

