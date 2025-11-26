Newsletter
Mittwoch, November 26, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Mittwoch (26.11.2025)

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 9, 24, 28,29, 39, die Superzahl ist die 8.

Lottozahlen Vom Mittwoch (26.11.2025)

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 5479967. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 195733 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

