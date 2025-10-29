Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
8.4 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Mittwoch (29.10.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 5, 7, 9, 31, 43, 46, die Superzahl ist die 9. Im Jackpot liegen diese Woche 10 Millionen Euro.

Lottozahlen Vom Mittwoch (29.10.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 5389832. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 523541 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto “6 aus 49” seit 1955 gespielt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Haunstetter Straße in Augsburg – Straßen- und Tramverkehr eingeschränkt

0
Gegen 16:30 Uhr kam es auf der Haunstetter Straße...
Polizei & Co

Medizinischer Notfall führte zu Unfall und Straßensperrung in Augsburg

0
Am Montag, den 27. Oktober 2025, ereignete sich in...
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Augsburg Stadt

“Es tut uns für die Fans leid” | Die Stimmen zum Pokal-Aus des FC Augsburg gegen Bochum

0
Bitteres Pokal-Aus! Der FC Augsburg verliert zuhause gegen den...
Aichach Friedberg

Blendung durch Sonne: A8 Richtung München nach mehreren Auffahrunfällen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen (29. Oktober 2025) musste die Autobahn A8...

Neueste Artikel