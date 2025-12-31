Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Mittwoch (31.12.2025)

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Silvesterabend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 5, 7, 28, 36, 41, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 4780682. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 489281 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen 4 Millionen Euro.

