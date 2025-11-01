Newsletter
Lottozahlen vom Samstag (01.11.2025)

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 7, 18, 28, 29, 35, 38, die Superzahl ist die 9.

Lottozahlen Vom Samstag (01.11.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 1464018. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 610577 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Nach unterschiedlichen Statistiken spielen rund 10-20 Millionen Deutsche jede Woche Lotto. Innerhalb eines Jahres beteiligen sich über 20 Millionen Deutsche mindestens einmal an dem Gewinnspiel.

