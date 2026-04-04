Lottozahlen vom Samstag (04.04.2026)
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Lottozahlen vom Samstag (04.04.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 6, 15, 18, 23, 28, 48, die Superzahl ist die 2. Der Gewinnzahlenblock im „Spiel77“ lautet 4013448. Im Spiel „Super 6“ wurde der Zahlenblock 476069 gezogen.

Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto „6 aus 49“ seit 1955 gespielt.

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