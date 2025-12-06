Newsletter
Samstag, Dezember 6, 2025
Lottozahlen vom Samstag (06.12.2025)

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 15, 26, 27, 33, 35, 37, die Superzahl ist die 2. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 4803002. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 037919 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Lottozahlen Vom Samstag (06.12.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen in dieser Woche 23 Millionen Euro.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel