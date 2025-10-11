Lottozahlen vom Samstag (11.10.2025)

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 13, 17, 22, 23, 28, 36, die Superzahl ist die 1.

Lotto-Spieler, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 8288122. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 360144 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Im Jackpot liegen in dieser Woche fünf Millionen Euro.