Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Samstag (11.10.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 13, 17, 22, 23, 28, 36, die Superzahl ist die 1.

Lottozahlen Vom Samstag (11.10.2025)Lotto-Spieler, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 8288122. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 360144 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Im Jackpot liegen in dieser Woche fünf Millionen Euro.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Wirtschaft

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

0
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburger Panther

Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

0
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizei nimmt alkoholisierten Litauer mit Schreckschusspatrone nach Drohungen in Augsburger Supermarkt fest

0
Augsburg (ots) – Ein Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt...
Vermischtes

Trambahn in München entgleist – Fahrer und drei weitere Personen verletzt

0
Am Donnerstagabend ist im Münchner Norden eine Trambahn der...

Neueste Artikel