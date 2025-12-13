Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Samstag (13.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 6, 11, 21, 32, 37, 45, die Superzahl ist die 3. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 5543600. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 672792 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen in dieser Woche 29 Millionen Euro.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel