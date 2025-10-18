Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Samstag (18.10.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 2, 18, 25, 42, 44, 47, die Superzahl ist die 9.

Lottozahlen Vom Samstag (18.10.2025)Lotto-Spieler, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 9436758. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 560523 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. Im Jackpot liegen in dieser Woche vier Millionen Euro.

