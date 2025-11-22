Newsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Samstag (22.11.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 15, 18, 21, 29, 32 und 33, die Superzahl ist die 5.

Lottozahlen Vom Samstag (22.11.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 1964256. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 163643 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot sind derzeit 13 Millionen Euro.

Wie schon in der Vorwoche gab es bei der Ziehung der Superzahl ein technisches Problem, weshalb die entsprechende Maschine ausgetauscht werden musste.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto “6 aus 49” seit 1955 gespielt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

