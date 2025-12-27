Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lottozahlen vom Samstag (27.12.2025)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 7, 10, 27, 28, 38, 46, die Superzahl ist die 6. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 9046651. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 123648 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Lottozahlen Vom Samstag (27.12.2025)Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen kurz vor dem Jahreswechsel drei Millionen Euro.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

