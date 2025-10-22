Louvre öffnet nach spektakulärem Juwelenraub wieder

Das weltberühmte Louvre-Museum in Paris hat am Mittwoch nach dem spektakulären Juwelenraub vom Wochenende wieder seine Türen geöffnet.

Louvre in Paris (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei dem Vorfall am Sonntag hatten mehrere Unbekannte Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Der Diebstahl, der nur etwa sieben Minuten dauerte, hatte eine Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen in französischen Museen neu entfacht, nachdem im letzten Monat bereits zwei andere Institutionen betroffen waren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass eine organisierte Verbrechergruppe hinter dem Raub steckt, die über eine Leiter in das Museum eindrang und anschließend auf Rollern flüchtete. Insgesamt sollen vier Personen beteiligt gewesen sein. Die Behörden analysieren derzeit die am Tatort gefundenen Fingerabdrücke.