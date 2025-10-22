Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
9.4 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Louvre öffnet nach spektakulärem Juwelenraub wieder

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das weltberühmte Louvre-Museum in Paris hat am Mittwoch nach dem spektakulären Juwelenraub vom Wochenende wieder seine Türen geöffnet.

Louvre Öffnet Nach Spektakulärem Juwelenraub WiederLouvre in Paris (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei dem Vorfall am Sonntag hatten mehrere Unbekannte Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Der Diebstahl, der nur etwa sieben Minuten dauerte, hatte eine Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen in französischen Museen neu entfacht, nachdem im letzten Monat bereits zwei andere Institutionen betroffen waren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass eine organisierte Verbrechergruppe hinter dem Raub steckt, die über eine Leiter in das Museum eindrang und anschließend auf Rollern flüchtete. Insgesamt sollen vier Personen beteiligt gewesen sein. Die Behörden analysieren derzeit die am Tatort gefundenen Fingerabdrücke.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Politik & Wirtschaft

Steuerschätzer finden rund 100 Milliarden Euro Mehreinnahmen

0
Bund, Länder und Kommunen können gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit Steuermehreinnahmen in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro für die Jahre 2025 bis 2029 kalkulieren. Das schreibt das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Schätzer- und Regierungskreise.

Neueste Artikel