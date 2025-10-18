Newsletter
Samstag, Oktober 18, 2025
Lufthansa will 100 innerdeutsche Flüge pro Woche streichen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Aufgrund der hohen Steuern und Gebühren prüft die Lufthansa-Gruppe, ihr innerdeutsches Flugangebot drastisch zu kürzen. “Ohne eine Reduzierung der Standortbelastungen werden weitere Streichungen unvermeidbar sein”, sagte Konzernchef Carsten Spohr der “Welt am Sonntag”.

Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Es geht um rund hundert innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten.” Spohr zufolge ist der Flugbetrieb innerhalb Deutschlands aufgrund einer Verdopplung der staatlichen Standortkosten seit 2019 in einigen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich. “Verbindungen wie von München nach Münster/Osnabrück oder von München nach Dresden stehen auf dem Prüfstand”, so der Manager. “Wir fliegen auf diesen Strecken jeden Tag defizitär.”

Der Flughafen Münster/Osnabrück würde im Falle der Streichung die letzte Anbindung an ein internationales Flugdrehkreuz der Lufthansa verlieren.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

