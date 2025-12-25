Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Luftrettungs-Chef fordert Null-Toleranz bei Alkohol und Cannabis

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Chef von Deutschlands zweitgrößer Luftrettungsorganisation DRF, Krystian Pracz, hat sich für eine Null-Toleranz-Grenze bei Alkohol und Cannabis im Straßenverkehr ausgesprochen.

Luftrettungs-Chef Fordert Null-Toleranz Bei Alkohol Und CannabisFahrradweg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Alles, was die Reaktionsfähigkeit einschränkt, sollte im Straßenverkehr verboten sein”, sagte Pracz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das gelte nicht nur für Auto-, sondern auch für Fahrradfahrer und Fahrer anderer Fahrzeuge, die angetrunken ebenfalls Unfälle verursachen könnten.

“Daher bin ich klar für Null-Toleranz beim Alkohol oder bei Cannabis”, sagte Pracz.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

