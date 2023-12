Luftwaffe fliegt Hilfsgüter nach Ägypten

Die Luftwaffe der Bundeswehr hat am Samstag damit begonnen, Hilfsgüter nach Ägypten zu fliegen. Am Morgen startete das erste Flugzeug vom Typ A400M vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen mit Ziel Kairo, teilte die Bundeswehr mit. „Darüber hinaus unterstützt die Bundeswehr das Auswärtige Amt damit, weitere Hilfsgüterlieferungen auf den regulären Versorgungsflügen für das Einsatzkontingent in Al Asrak, Jordanien, in die Region zu bringen“, hieß es.

Transportflugzeug Airbus A400M (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

An Bord der Maschine habe sich medizinisches Material befunden. Darunter auch acht Brutkästen sowie 50 Beatmungsgeräte und gut 100 Patienten-Monitore für ein Kinderkrankenhaus in Kairo, in welchem auch Menschen aus dem Gazastreifen behandelt werden. „Wir sind jederzeit in der Lage, solche Routineflüge kurzfristig durchzuführen und freuen uns auch, dass wir hier helfen können“, sagte Oberst Christian John, Kommodore des 62. Lufttransportgeschwaders.