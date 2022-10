Seit November vergangenen Jahres sind zwei Fiberglas-Stühle des Bildhauers Lun Tuchnowski gleichzeitig bunter Blickfang und Sitzmöglichkeit im Nördlinger Rathaus. Nun wurde ein dritter Stuhl aus Bronze vor dem Rathaus platziert, mit Blick auf Tanzhaus und Daniel. Dr. Sabine Heilig hat ihn der Stadt gestiftet.

Bei der Finissage der Ausstellung „Räume“ im Jahr 2021 haben das Ehepaar Sattlegger und Dr. Siegfried Hammerl der Stadt Nördlingen die Fiberglasstühle zum Geschenk gemacht. Dr. Sabine Heilig sollte an diesem Tag einen Stuhl aus Bronze erhalten und beschloss auch diesen an die Stadt Nördlingen weiterzugeben, sobald er gegossen war. Dies war nun der Fall. Statt einer Bank, die nun an anderer Stelle auf dem Marktplatz steht, thront nun Tuchnowskis Werk an der südlichen Ecke des Rathauses nahe dem Stadtmodell aus demselben Material. Die großen Lehnstühle mit Tierbeinen und Menschenhänden des berühmten Bildhauers aus Deiningen strahlen eine besondere Eleganz aus und erinnern an Fabelwesen.

Oberbürgermeister David Wittner freut sich sehr über die neue Kunst im öffentlichen Raum, die noch dazu einlade zu verweilen, den Moment und die mittelalterliche Innenstadt zu genießen: „Kunst im öffentlichen Raum ist Kunst für Jedermann. Niederschwellige Angebote wie diese machen die Werke für die Allgemeinheit erlebbar und fördern die Begeisterung für schöpferisches Gestalten.“ Er dankt Dr. Sabine Heilig sehr herzlich für ihre Großzügigkeit. Der Kunsthistorikerin und Gründerin des Kunstverein Nördlingen gelang es schon an vielen Stellen in der Stadt Kunst sichtbar zu machen.