Lutherstadt Eisleben | Langjährige OB Jutta Fischer geht in Ruhestand

Nach 14 Jahren als Oberbürgermeisterin der Lutherstadt Eisleben verabschiedete sich Jutta Fischer nun von den Amtsgeschäften. Die 67-jährige Sozialdemokratin trat Ende 2019 aus Altersgründen nicht mehr bei der Wahl an. Ihr Nachfolger ist der parteilose und von der CDU unterstützte Carsten Staub. Staub wird aber nun nicht mehr den Titel Oberbürgermeister tragen, da Eisleben aktuell weniger als 25.000 Einwohner verzeichnet.

Fischer besuchte unzählige Male die Partnerstadt Memmingen. Das letzte Mal weilte sie im Juni 2019 in der Maustadt, als die großen Partnerschaftsjubiläen gefeiert wurden. Oberbürgermeister Manfred Schilder wünschte seiner Amtskollegin persönlich bereits im Dezember „alles Gute für den weiteren Weg“ als er zur Eröffnung von „Advent in Luthers Höfen“ in die Partnerstadt nach Sachsen-Anhalt reiste. Schilder betonte hierbei besonders, „dass es sich nicht nur um eine Partnerschaft von Stadt zu Stadt handelt, sondern vor allem auch um tiefe freundschaftliche Verbindungen von Mensch zu Mensch“. Dies zeigen auch die vielen Freundschaften, die durch diese Städtepartnerschaft entstanden sind. Als Beispiel seien hier nur die Feuerwehren genannt. Im Rahmen seines Besuches überreichte das Memminger Stadtoberhaupt seiner Amtskollegin die Kopie eines Original Lutherbriefes aus dem Jahr 1529. In diesem Brief beruft sich Dr. Martin Luther auf den Memminger Studenten der Theologie in Wittenberg, Johannes Schmelz, und ermahnt die Bürger Memmingens, am Evangelium festzuhalten.

Die guten Beziehungen zwischen den beiden Städten sollen aber auf jeden Fall fortgesetzt werden. „So ist, wenn es die Pandemie bis dahin zulässt, für Anfang Oktober ein Austausch zum 30-jährigen Bestehen der deutsch-deutschen Städtepartnerschaft geplant“, verrät Schilder.