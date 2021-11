LVN erneuert Luftkabel der Hochspannungsleitung zwischen Gersthofen und Lechhausen

Der Betreiber des regionalen Stromnetzes, die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), erneuert derzeit ein so genanntes Luftkabel der 110-kV Freileitung zwischen Gersthofen und Lechhausen. Die Hochspannungsleitung führt von Gersthofen über Mühlhausen und Derching bis in das Umspannwerk Augsburg-Lechhausen. Luftkabel verlaufen oberhalb der stromführenden Leiterseile. Sie dienen dem Schutz der Leiterseile bei Blitzschlag und enthalten auch Glasfaserleiter, über die beispielsweise Umspannwerke und Standorte von LVN kommunikationstechnisch miteinander verbunden sind.

Die Arbeiten haben Mitte Oktober auf der Höhe des Lechkanals in Gersthofen begonnen. Speziell geschulte Freileitungsmonteure klemmen auf den Masten das alte Kabel aus. Das Einziehen des neuen Kabels erfolgt in den meisten Abschnitten mit einem Seilzug. Pro Leitungsabschnitt wird an einem Mast eine Seilzugmaschine positioniert, an der das alte Kabel befestigt ist. Am zweiten Mast steht ein Anhänger, auf dem eine Trommel mit dem neuen Seil geladen ist. Das vorhandene und das neue Seil werden nun miteinander verbunden. Mithilfe einer Rollenmechanik und der Seilzugmaschine wird das alte Seil aus dem Spannfeld heraus- und gleichzeitig das neue Kabel eingezogen.

Ein Teil der Hochspannungsleitung Gersthofen-Lechhausen verläuft in der Nähe des Flughafens Augsburg. Auf diesem Abschnitt tauscht LVN die Flugwarnkugeln aus. Hierbei handelt es sich um Kunststoffkugeln, die am Blitzschutzseil der Freileitung befestigt sind. Die orangen Kugeln sorgen dafür, dass Stromleitungen für Flugzeuge, Hubschrauber, aber auch Vögel, besser sichtbar sind und verhindern so Unfälle. Die neuen Warnkugeln sind leichter.

Auf Höhe des Gewerbegebiets Derching überquert die Leitung die Autobahn A8. Hier kommt – wie auf einigen anderen Abschnitten – ein spezielles Rollenleinen-Verfahren zum Einsatz, weshalb die Autobahn für den Seiltausch nicht gesperrt werden muss. Voraussichtlich gilt aber für wenige Minuten ein Tempolimit auf dem Abschnitt. Netzkunden merken von den Arbeiten nichts, da immer eine Seite der Freileitung während der Arbeiten am Netzt bleibt. LVN plant die Arbeiten bis Mitte Dezember abzuschließen und investiert insgesamt rund 500.000 Euro in die Erneuerungsmaßnahmen.