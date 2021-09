Maas fordert fortgesetztes internationales Engagement in Libyen

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, sich weiter in Libyen zu engagieren. „Die Beschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und der Roadmap des Libyschen Politischen Dialogforums müssen vollständig umgesetzt werden“, sagte Maas am Donnerstag in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Es müssten Fortschritte für alle Menschen in Libyen erreicht werden.

Libyen, über dts Nachrichtenagentur

„Genau deshalb bin ich nach Tripolis gekommen, um die Deutsche Botschaft in Tripolis neu zu eröffnen“, so Maas. Die Botschaft war 2014 wegen des Bürgerkriegs geschlossen worden. Mit der Wiedereröffnung wolle man zeigen, „dass Deutschland ein engagierter Partner Libyens ist und bleibt“, so der Außenminister.

„Wir wollen wieder vor Ort eine Stimme in der libyschen Hauptstadt haben.“ Für nachhaltige Stabilität brauche Libyen jetzt aus landesweiten Wahlen hervorgegangene politische Institutionen, fügte Maas hinzu. „Deshalb ist es so entscheidend, dass die Wahlen stattfinden.“