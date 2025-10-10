Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
Politik & Wirtschaft
Macron beauftragt Lecornu erneut mit Regierungsbildung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Sébastien Lecornu erneut zum Premierminister ernannt und ihn mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Das teilte der Elysée-Palast am Freitagabend mit.

Lecornu hatte am Montag nach nur 27 Tagen im Amt seinen Rücktritt bei Macron eingereicht. Erst am Sonntag hatte Lecornu sein Kabinett vorgestellt. Zudem waren Pläne für eine Steuer auf Einkommen von mehr als 250.000 Euro bekannt geworden.

Die konservativen Républicains hatten sich allerdings unzufrieden über die Ämterverteilung gezeigt. Angesichts einer kurzfristig anberaumten Krisensitzung der Partei gab es Gerüchte, dass die Républicains das Regierungsbündnis, das seit den Neuwahlen im Juli 2024 keine Mehrheit im Parlament mehr hat, verlassen könnten.

Lecornus Vorgänger, Francois Bayrou, war bei der Vertrauensfrage in der Nationalversammlung durchgefallen. Eine klare Mehrheit der Abgeordneten hatte sich gegen den Regierungschef ausgesprochen, nachdem dieser nur neun Monate im Amt war. Hauptstreitpunkt im Parlament war der Sparhaushalt, den Bayrou angestrebt hatte.

