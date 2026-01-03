Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Macron lobt US-Aktion in Venezuela

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA für ihren Einsatz in Venezuela gelobt. “Das venezolanische Volk ist heute von der Diktatur Nicolás Maduros befreit worden und kann nur jubeln”, schrieb Macron in einer Erklärung, die am Samstagabend verbreite wurde. “Durch die Machtergreifung und die Missachtung grundlegender Freiheiten hat Nicolás Maduro die Würde seines eigenen Volkes schwer verletzt.”

Emmanuel Macron (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der bevorstehende Übergang müsse “friedlich, demokratisch und im Einklang mit dem Willen des venezolanischen Volkes” erfolgen. “Wir wünschen uns, dass Präsident Edmundo González Urrutia, der 2024 gewählt wird, diesen Übergang zügig gewährleisten kann”, so Macron.

Weiter schrieb der französische Präsident, dass er derzeit im Austausch mit “Partnern in der Region” stehe. Frankreich sei “umfassend mobilisiert und wachsam, insbesondere um die Sicherheit seiner Staatsangehörigen in diesen unsicheren Zeiten zu gewährleisten”.

Neueste Artikel