Dienstag, Januar 6, 2026
1 Min.Lesezeit

Maduro plädiert auf nicht schuldig – nächste Anhörung im März

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nicolás Maduro hat in seiner ersten Anhörung vor einem New Yorker Bundesgericht auf nicht schuldig plädiert.

Maduro wird zum Gericht in New York gebracht am 05.01.2026, Kyle Mazza-cnp/ddp/Cnp/Polaris via dts Nachrichtenagentur

Der ehemalige venezolanische Präsident erklärte, er sei ein “anständiger Mann” und weiterhin der Präsident seines Landes. Seine Frau, Cilia Flores, plädierte ebenfalls auf nicht schuldig und beteuerte ihre “komplette Unschuld”.

Die Anklage wirft Maduro laut dem US-Justizministerium unter anderem “Verschwörung zum Drogenhandel und Terrorismus, Verschwörung zum Kokainimport, Besitz von Maschinengewehren und Sprengkörpern sowie Verschwörung zum Besitz von Maschinengewehren und Sprengkörpern” vor.

Richter Alvin Hellerstein informierte Maduro und Flores über ihr Recht, mit konsularischen Vertretern zu sprechen, was Maduro in Anspruch nehmen möchte. Maduros Anwalt, Barry Pollack, erklärte, dass er derzeit keine Freilassung auf Kaution anstrebe, dies jedoch zu einem späteren Zeitpunkt in Betracht ziehen könnte.

Während der Anhörung bezeichnete Maduro seine Gefangennahme in Caracas durch US-Kräfte als rechtswidrige “militärische Entführung”. Der Verteidiger sagte derweil, dass Cilia Flores während ihrer Festnahme Prellungen an den Rippen erlitten habe und medizinische Versorgung benötige. Die nächste Anhörung ist für den 17. März angesetzt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

